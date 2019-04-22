Никита Михайловский: Хотел бы оказаться в НБА – в следующем сезоне или позже

Защитник «Автодора» и молодежной сборной России Никита Михайловский высказался о своих перспективах в НБА.
«Конечно, я хотел бы оказаться в НБА – в следующем сезоне или позже, – приводят «Известия» слова 18-летнего игрока. – Но в данный момент все мои мысли связаны с последними играми сезона, а после его окончания – с подготовкой и выступлением за сборную на чемпионате мира U-19 в Греции».
Напомним, в прошлом году Михайловский стал лучшим снайпером чемпионата Европы (U18). В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах Единой лиги ВТБ. В среднем за игру Михайловский набирал 5,8 очка, делала 2,2 подбора и 0,7 передачи.
Добавим, что драфт НБА в нынешнем году пройдет 20 июня в Нью-Йорке.
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