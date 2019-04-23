31 очко Митчелла помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»

Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке Дэвиса Состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Евгений Ловчев: «Зенит» выдал великолепный матч, но это временный всплеск Обозреватель «Советского спорта» называет матч «Краснодар» – «Зенит» лучшим в РПЛ за 15 лет, считает «Локомотив» фаворитом в борьбе за вторую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и утверждает, что в «Спартаке» не намерены расставаться с Кононовым.

Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведем В эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Голдобин, Зыков, Барбашев и Щербак. Закрепятся ли они в НХЛ? «Советский спорт» – о четырех ярких представителях своего поколения, которые входят в пору хоккейной зрелости.

100 голов Дзюбы – ошибка. На самом деле он забил 99! После матча «Краснодар» – «Зенит» все, и мы в том числе, поздравили Артема Дзюбу с сотым голом в чемпионатах России.

Боб Хартли: Мы – не чемпионы. Мы – победители! А вот и интервью с невероятно крутым тренером – Бобом Хартли, который в первый же год работы в КХЛ вывел «Авангард» в финал Кубка Гагарина.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

РПЛ: Все деньги от штрафа Гулиева были переданы в благотворительный фонд Главными темами традиционной пресс-конференции РПЛ по итогам 24-го тура РПЛ стала посещаемость матчей, помощь Тамбову и резервные стадионы.

Скудра – в «Тракторе». Будет закручивать гайки? Когда все цивилизованное человечество уже собиралось на честно заработанные ими выходные, на официальном сайте челябинского «Трактора» появилось сообщение о том, что главным тренером команды назначен Петерис Скудра. А ведь это ни что иное, как смена эпох.

Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спали В нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером

Владимир Быстров: Если брать глобально, зарплаты у футболистов маленькие. Эксклюзив, полная версия! Гостем пресс-центра «Советского спорта» стал бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008, который около часа отвечал на самые острые и актуальные вопросы. Получилось захватывающее интервью.