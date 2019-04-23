31 очко Митчелла помогли «Юте» обыграть «Хьюстон»

«Юта» обыграла «Хьюстон» со счетом 107:91. Счет стал 3-1 в пользу «Рокетс».
Самым результативным игроком «Юты» стал Донован Митчелл, который набрал 31 очко. У «Хьюстона» больше всех набрал Джеймс Харден.
Пятый матч серии состоится в Хьюстоне 25 апреля.
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