Димитрис Итудис: ЦСКА должен сыграть с «Басконией» лучше, чем во втором матче

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался в преддверии третьего матча с испанской «Басконией» в четвертьфинале плей-офф Евролиги.
«Мы отправляемся в Виторию, где необходимо сыграть лучше, чем во втором матче», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.
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