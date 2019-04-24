Димитрис Итудис: ЦСКА должен сыграть с «Басконией» лучше, чем во втором матче - Советский спорт
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24 апреля 2019 01:03БаскетболГичунцев Артур

Димитрис Итудис: ЦСКА должен сыграть с «Басконией» лучше, чем во втором матче

На данный момент счет в серии 1-1. Следующий поединок команд состоится 24 апреля.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис высказался в преддверии третьего матча с испанской «Басконией» в четвертьфинале плей-офф Евролиги.

«Мы отправляемся в Виторию, где необходимо сыграть лучше, чем во втором матче», – цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

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