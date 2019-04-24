«Денвер» повел в серии с «Сан-Антонио»

«Денвер Наггетс» на своей площадке принимал «Сан-Антонио Сперс» и одержал победу со счетом 108:90.
Самым результативным игроком матча стал игрок «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 23 очка и сделал семь передач. У «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж - 17 очков, 10 подборов.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Денвера». Шестой матч серии пройдет 26 апреля.
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