«Денвер» повел в серии с «Сан-Антонио» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2019 08:03БаскетболСметанникова Дарья

«Денвер» повел в серии с «Сан-Антонио»

В Западной конференции НБА состоялся пятый матч сери ¼ финала плей-офф.

«Денвер Наггетс» на своей площадке принимал «Сан-Антонио Сперс» и одержал победу со счетом 108:90.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Денвера» Джамал Маррей, который набрал 23 очка и сделал семь передач. У «Сан-Антонио» дабл-дабл оформил Ламаркус Олдридж - 17 очков, 10 подборов.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Денвера». Шестой матч серии пройдет 26 апреля.

11/04 15:15Фигурное катание
Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за СамаринаПервый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.
18/02 14:30Теннис
«С эффективностью все в порядке». Чакветадзе – о российских талантахЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе разобрала таланты наших восходящих звезд тенниса.
24/04 08:45Хоккей
Сумасшедший камбэк от «Сан-Хосе»: ночью в НХЛ случился невероятный триллер!Итоги седьмых матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги в обзоре «Советского спорта»
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
23/04 08:30Хоккей
Бойцовский клуб: Овечкин бьет финна и материт судей. Теперь его могут дисквалифицировать!У «Каролины» билась вся команда, у «Вашингтона» – один русский капитан. В итоге Ови не выдержал, сорвал свое зло на арбитрах и был удален до конца матча. Безнадежно проигранного – 2:5.
23/04 08:00Хоккей
Овечкину не засчитали гол, а потом удалили до конца игры. Что произошло, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем все самое интересное, что произошло в мире спорта сегодня ночью и накануне вечером
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
23/04 13:00Хоккей
«Хочу поговорить с Ильей». Что собирается сказать Ковальчуку его новый тренер?Ковальчук провел неудачный сезон, «Лос-Анджелес» – провальный. Команду встряхнули назначением Тодда Маклеллана, будущее Ильи пока неясно. Новый главный тренер ищет серьезного разговора с потускневшим Ковальчуком. Чем все закончится? 
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
23/04 07:30Хоккей
Овечкин снова начудил, Радулов вышел в следующий раунд. Это была жаркая ночь!Итоги дня НХЛ в обзоре «Советского спорта».
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в МахачкалеЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
23/04 19:00Футбол
«Уважаемый Денис Климентьевич Пак, лучше горькая правда, чем сладкая ложь!»На судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева присутствуют не только родственники обвиняемых, но и обыватели, решившие поддержать «узников Бутырки». Среди них – московский пенсионер Анатолий Маченков, который поделился с нашим корреспондентом своими мыслями о процессе.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
18/04 15:14ММА
Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить егоГолландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
23/04 23:15Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
Новости
08:59 Теннис Светлана Кузнецова: Мне пришлось нелегко в матче с Буюкаксай
08:52 Баскетбол Бросок Лилларда с сиреной принес «Портленду» победу в серии над «Оклахомой» (видео)
08:35 Хоккей «Сан-Хосе» вырвал победу у «Вегаса» в решающем матче плей-офф, проигрывая 0:3
08:17 Футбол Мацей Рыбус: Думаю, дома «Ростов» будет более смелым
08:03 Баскетбол «Денвер» повел в серии с «Сан-Антонио»
07:31 Футбол Элвер Рахимич: Матч с «Анжи» очень важен для ЦСКА
07:14 Футбол «Ювентус» претендует на Коутиньо
07:08 Футбол Александр Мирзоян: У «Арсенала» очень крепкий коллектив, так что «Спартаку» будет непросто
07:02 Футбол Михаил Гершкович: Центральная оборона в «Краснодаре» оставляет желать лучшего
06:54 Футбол Погба сообщил партнерам по «Манчестер Юнайтед», что переходит в «Реал»
06:45 Баскетбол «Торонто» выиграл серию с «Орландо» и вышел в полуфинал Востока
06:40 Баскетбол «Филадельфия» вышла в полуфинал Востока, обыграв «Бруклин»
06:30 Хоккей «Бостон» победил «Торонто» и вышел в следующую стадию плей-офф
01:54 Теннис Дарья Касаткина: Этот сезон стал для меня катастрофой
01:33 Футбол Леонид Слуцкий – о матче с «Аяксом»: В таких играх видишь свой уровень, я получил много информации
01:17 Хоккей Тренер юниорской сборной России: Шведы не удивили нас, просто мы должны играть лучше
01:03 Баскетбол Димитрис Итудис: ЦСКА должен сыграть с «Басконией» лучше, чем во втором матче
00:48 Футбол Маурисио Почеттино – о победе над «Брайтоном»: «Тоттенхэм» не так свеж, как хотелось бы
00:34 Хоккей Александр Фаткуллин – после поражения юниорской сборной России: Очень слабая игра
00:22 Футбол «Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голам Аленьи и Суареса
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика