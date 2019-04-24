Бросок Лилларда с сиреной принес «Портленду» победу в серии над «Оклахомой» (видео)

«Портленд Трэйл Блэйзерс» вырвал победу у «Оклахомы-Сити Тандер» со счетом 118:115.
Главным героем матча стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, набравший 50 очков. В последней атаке баскетболист забросил трехочковый почти с центра площадки вместе с сиреной, что принесло его команде победу.
«Портленд» выиграл серию со счетом 4-1. В полуфинале Западной конференции команда сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» - «Сан-Антонио Сперс» (3-2 в серии).
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