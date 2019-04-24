ЦСКА победил «Басконию» и вышел вперед в серии - Советский спорт
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24 апреля 2019 23:35БаскетболАбушкин Руслан

ЦСКА победил «Басконию» и вышел вперед в серии

Московский ЦСКА одержал гостевую победу над испанской «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18).

Самым результативным в составе российской команды стал французский защитник Нандо Де Коло, в его активе 28 очков. Он реализовал четыре из шести трехочковых бросков.

Армейцы повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч также пройдет в Витории 26 апреля.

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