ЦСКА победил «Басконию» и вышел вперед в серии Московский ЦСКА одержал гостевую победу над испанской «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги со счетом 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18).

Самым результативным в составе российской команды стал французский защитник Нандо Де Коло, в его активе 28 очков. Он реализовал четыре из шести трехочковых бросков.

Армейцы повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч также пройдет в Витории 26 апреля.