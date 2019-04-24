ЦСКА победил «Басконию» и вышел вперед в серии

Самым результативным в составе российской команды стал французский защитник Нандо Де Коло, в его активе 28 очков. Он реализовал четыре из шести трехочковых бросков.
Армейцы повели в серии до трех побед со счетом 2-1. Четвертый матч также пройдет в Витории 26 апреля.
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