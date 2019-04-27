Победители студенческого чемпионата США по баскетболу отказали Дональду Трампу - Советский спорт
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27 апреля 2019 22:06БаскетболБезъязычный Алексей

Победители студенческого чемпионата США по баскетболу отказали Дональду Трампу

Традиционный визит чемпионов первого дивизиона NCAA в Белый дом отменен.

Университетская команда «Вирджиния Кавальерс», впервые в своей истории завоевавшая чемпионский титул, отказалась от приглашения президента США. Таким образом, будет прервана многолетняя традиция, согласно которой лучшие баскетболисты-студенты празднуют успех в Белом доме еще до драфта НБА.

Главный тренер «Вирджинии» Тони Беннетт объяснил отказ так: «Мы слишком заняты, лидеры команды уже готовятся подписывать профессиональные контракты, поэтому нет времени собрать всех вместе для посещения резиденции Трампа». Действительно, Кайл Гай, Деандре Хантер и Тай Джером, ставшие героями финала против «Техаса» (победа «Кавальерс» со счетом 85:77 в овертайме), имеют неплохие шансы быть задрафтованными под высокими номерами.

Но в США отказ «Вирджинии» воспринят с политическим подтекстом. Не секрет, что афроамериканские спортсмены крайне негативно относятся к президенту. Скорее всего, именно это, а не «занятость перед драфтом», стало главной причиной демарша чемпионов NCAA.

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