Димитрис Итудис: Лукич умеет мотивировать команду, его игроки будут выходить, как на последний бой ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом» в ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«В серии с «НН» у нас будет немного иная ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией», – приводят «Известия» слова грека. – Свое время получат Иван Ухов и Семен Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «НН».

Поверьте, даже без Стребкова и Перри – это очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер. Лукич умеет мотивировать своих игроков. На эти матчи они будут выходить, как на последний бой».

Напомним, серии пройдут до трех побед. Первые два матча в Москве запланированы на 4 и 6 мая.