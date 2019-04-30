Евгений Богачев: Лучше играть с «Калевом», чем с «Зенитом», но у Таллина крепкая команда УНИКС сыграет с «Калевом» в ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Президент УНИКСа Евгений Богачев высказался о «Калеве», с которым его команда сыграет в ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«С одной стороны, лучше играть в первом раунде с «Калевом», чем с «Зенитом», – приводят «Известия» слова Богачева. – С другой, у Таллина крепкая команда, с яркими лидерами. В этом году они преподнесли уже много сюрпризов, поэтому с ними надо считаться.

К тому же «Калев» уже перевыполнил все планы и будет играть раскрепощенно. Такой соперник вдвойне опасен. Нам важно защитить преимущество свой площадки, выиграв первые два матча».

Первые два матча серии до трех побед пройдут 3 и 5 мая в Казани.