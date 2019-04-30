Баскетболист «Калева» Моултри признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в апреле Единая Лига ВТБ подвела итоги апреля, назвав самого ценного игрока чемпионата.

Центровой «Калева» Арнетт Моултри признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в апреле.

В апреле Моултри вместе с командой одержал четыре победы в пяти матчах. Эстонский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ.

Моултри в апреле набрал в среднем 20,8 балла, 6,4 подбора и 1,2 передачи. В плей-офф «Калев» сыграет с УНИКСом.

Помимо Моултри на награду претендовали защитник «Калева» Тони Ротен, а также защитник «Енисея» Ди Энджело Харрисон.