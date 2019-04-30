Баскетболист «Калева» Моултри признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в апреле

Центровой «Калева» Арнетт Моултри признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в апреле.
В апреле Моултри вместе с командой одержал четыре победы в пяти матчах. Эстонский клуб впервые в истории вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ.
Моултри в апреле набрал в среднем 20,8 балла, 6,4 подбора и 1,2 передачи. В плей-офф «Калев» сыграет с УНИКСом.
Помимо Моултри на награду претендовали защитник «Калева» Тони Ротен, а также защитник «Енисея» Ди Энджело Харрисон.
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