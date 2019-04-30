Димитрис Итудис: У ЦСКА будет ротация состава перед в серии с «Нижнем Новгородом» Соперником ЦСКА в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ станет «Нижний Новгород».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от серии с «Нижним Новгородом».

«В серии с «Нижним Новгородом» у нас будет немного иная ротация состава, чем в противостоянии с «Басконией». Свое время получат Иван Ухов и Семен Антонов. Мы сфокусированы на предстоящих матчах и хорошо изучим все плюсы и минусы «Нижнего Новгорода».

Поверьте, даже без Стребкова и Перри — это очень крепкая команда, которую возглавляет отличный тренер. Лукич умеет мотивировать своих игроков. На эти матчи они будут выходить, как на последний бой», - цитируют Итудиса «Известия».