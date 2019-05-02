Мршич стал главным тренером сборной Хорватии - Советский спорт
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02 мая 2019 18:10БаскетболСпирин Дмитрий

Мршич стал главным тренером сборной Хорватии

Велько Мршич назначен новым главным тренером сборной Хорватии, сообщает официальный сайт Хорватской федерации баскетбола.

48-летний специалист будет готовить команду к чемпионату Европы 2021 года.

Мршич руководил «Цедевитой» с 2015 по 2017 год и трижды привел ее к победе в национальном чемпионате. В 2017 году Мршич возглавил испанский «Бильбао», но уже в ноябре 2018-го вернулся в «Цедевиту» в качестве генерального менеджера.

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