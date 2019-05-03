Рэймар Морган: Зачем бояться ЦСКА? Это же не «Голден Стэйт» - Советский спорт
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03 мая 2019 09:55БаскетболЛипкин Антон

Рэймар Морган: Зачем бояться ЦСКА? Это же не «Голден Стэйт»

В пятницу в Единой лиге ВТБ стартует плей-офф.

Тяжелый форвард УНИКСа Рэймар Морган высказался о фаворите плей-офф Единой лиги ВТБ – ЦСКА.

«Зачем бояться ЦСКА? Это же не «Голден Стэйт Уорриорз», – приводит «Р-Спорт» слова 30-летнего американца. – Там нет монстров. У игроков ЦСКА тоже две руки и две ноги. Кто лучше подготовится к матчам, тот и победит».

Напомним, УНИКС занял второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, при этом по ходу сезона дважды обыграв ЦСКА.

В первом раунде казанцы сыграют с «Калевом», тогда как соперником ЦСКА станет «Нижний Новгород».

Первый матч серии УНИКС – «Калев» пройдет 3 мая в «Баскет-холле» в Казани. Начало – 18:30 (мск).

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