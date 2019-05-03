Жоан Пласа: «Зенит» поедет в Краснодар не на прогулку, а чтобы навязать борьбу и победить - Советский спорт
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03 мая 2019 10:32БаскетболЛипкин Антон

Жоан Пласа: «Зенит» поедет в Краснодар не на прогулку, а чтобы навязать борьбу и победить

«Зенит» сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в серии ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Главный тренер «Зенита» Жоан Пласа прокомментировал предстоящую серию ¼ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».

«Если будем действовать от обороны, у нас есть шансы на успех в этой серии, – приводит «Р-Спорт» слова испанца. – Мы поедем в Краснодар не на прогулку – едем навязать борьбу и победить».

Напомним, в регулярном чемпионате «Локомотив-Кубань» занял четвертое место, а «Зенит» – пятое, отстав от соперника на две победы. Первый матч серии до трех побед пройдет 4 мая в «Баскет-холле» в Краснодаре.

В регулярном чемпионате «Локомотив-Кубань» дважды обыграл «Зенит»: 96:64 дома и 94:78 в гостях.

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