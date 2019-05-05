«Химки» обыграли «Астану» в первом матче плей-офф, У Шведа 27 очков - Советский спорт
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05 мая 2019 18:00БаскетболСметанникова Дарья

«Химки» обыграли «Астану» в первом матче плей-офф, У Шведа 27 очков

Состоялся первый матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«Химки» на своем паркете обыграли «Астану» со счетом 82:59 (24:17, 15:17, 22:13, 21:12).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Химок» Алексей Швед, который набрал 27 очков. У гостей больше всех набрал Джеффри Гросселл – 11 баллов.

Следующий матч четвертьфинальной серии состоится 7 мая на домашней площадке «Химок».

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