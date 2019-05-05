УНИКС победил «Калев» во втором матче ¼ финала плей-офф Состоялся второй матч четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ.

УНИКС на своем паркете принимал «Калев». Матч закончился победой хозяев со счетом 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18).

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Морис Ндур, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе гостей отличился Арнетт Моултри, на счету которого также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Первая игра в Казани завершилась также победой УНИКСа со счетом 92:82.

Следующая игра серии состоится 8 мая в Эстонии.