УНИКС победил «Калев» во втором матче ¼ финала плей-офф

УНИКС на своем паркете принимал «Калев». Матч закончился победой хозяев со счетом 108:84 (40:13, 19:20, 31:33, 18:18).
Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Морис Ндур, который оформил дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов. В составе гостей отличился Арнетт Моултри, на счету которого также дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.
Первая игра в Казани завершилась также победой УНИКСа со счетом 92:82.
Следующая игра серии состоится 8 мая в Эстонии.
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