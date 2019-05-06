«Торонто» обыграл «Филадельфию» и сравнял счет в серии

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и проиграл со счетом 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 39 очков и собрал 14 подборов.
В составе хозяев главным героем стал защитник Джимми Батлер, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.
Счет в серии стал равным – 2-2. Пятый матч состоится в Торонто 8 мая.
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