«Торонто» обыграл «Филадельфию» и сравнял счет в серии - Советский спорт
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06 мая 2019 09:00БаскетболСметанникова Дарья

«Торонто» обыграл «Филадельфию» и сравнял счет в серии

Состоялся четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НБА.

«Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Торонто Рэпторс» и проиграл со счетом 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Кавай Леонард, который набрал 39 очков и собрал 14 подборов.

В составе хозяев главным героем стал защитник Джимми Батлер, который оформил дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

Счет в серии стал равным – 2-2. Пятый матч состоится в Торонто 8 мая.

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