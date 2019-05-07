Итудис отказался обсуждать свой контракт с ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис не стал обсуждать тему с истечением своего контракта. Напомним, греческий наставник встал у руля команды в 2014 году.
«Я не буду отвечать на это. У многих игроков тоже кончаются контракты. Я сосредоточен на другом.
У клуба на меня надежды, у нас важные матчи. Я надеюсь, что игроки смогут помочь нам выиграть», – цитирует Итудиса Sport24.ru.
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