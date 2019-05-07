Серхио Родригес: В этом сезоне мы выглядим лучше «Реала» Баскетболист ЦСКА Серхио Родригес рассказал о подготовке к полуфинальному матчу Евролиги против «Реала».

— В этом году будет немного проще, чем в прошлом. Все помнят наш состав в том полуфинале. Многие не смогли сыграть, кто-то вышел после травмы, не играя до этого несколько месяцев. Сейчас я могу сказать, что команда готова к встрече с испанцами.

— Как готовитесь к встрече?

— Мы одинаково готовимся к любым соперникам. Для нас не бывает слабых и сильных. Каждый по-своему силен. Сегодня побеждаешь ты, завтра побеждают тебя.

— Что изменилось в паре ЦСКА — «Реал» с прошлого сезона?

— В прошлом году «Реал» проделал хороший путь к полуфиналу, они вышли полным составом. Что касается нашей команды, то для ЦСКА прошлый год был очень сложным — ключевые игроки выбыли из строя, было сложно подготовиться, но сейчас мы в полном составе и уверены в себе. Я думаю, в этом сезоне мы выглядим лучше соперника.

— Какие мысли о результате?

— Нас всех ждет хорошая игра двух сильнейших команд. Очень сложно сказать, кто сможет победить, потому что и ЦСКА, и «Реал» идут достаточно ровно. Но мы, конечно, надеемся на финал и так просто очки не отдадим, - передает слова Родригеса News.ru.

Добавим, что матч состоится 17 мая на арене «Фернандо Буэса» в Витории (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.