Серхио Родригес: В этом сезоне мы выглядим лучше «Реала»

— В этом году будет немного проще, чем в прошлом. Все помнят наш состав в том полуфинале. Многие не смогли сыграть, кто-то вышел после травмы, не играя до этого несколько месяцев. Сейчас я могу сказать, что команда готова к встрече с испанцами.
— Как готовитесь к встрече?
— Мы одинаково готовимся к любым соперникам. Для нас не бывает слабых и сильных. Каждый по-своему силен. Сегодня побеждаешь ты, завтра побеждают тебя.
— Что изменилось в паре ЦСКА — «Реал» с прошлого сезона?
— В прошлом году «Реал» проделал хороший путь к полуфиналу, они вышли полным составом. Что касается нашей команды, то для ЦСКА прошлый год был очень сложным — ключевые игроки выбыли из строя, было сложно подготовиться, но сейчас мы в полном составе и уверены в себе. Я думаю, в этом сезоне мы выглядим лучше соперника.
— Какие мысли о результате?
— Нас всех ждет хорошая игра двух сильнейших команд. Очень сложно сказать, кто сможет победить, потому что и ЦСКА, и «Реал» идут достаточно ровно. Но мы, конечно, надеемся на финал и так просто очки не отдадим, - передает слова Родригеса News.ru.
Добавим, что матч состоится 17 мая на арене «Фернандо Буэса» в Витории (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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