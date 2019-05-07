«Химки» разгромили «Астану» и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии - Советский спорт
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07 мая 2019 22:07Баскетбол

«Химки» разгромили «Астану» и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии

Баскетболисты «Химом» обыграли «Астану» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ со счетом 94:64.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков.

Напомним, что в первая встреча завершилась также победой баскетболистов «Химок» (82:59) Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковной команды.

Следующий матч пройдет 10 мая на площадке «Астаны».

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