«Химки» разгромили «Астану» и увеличил преимущество в четвертьфинальной серии

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 19 очков.
Напомним, что в первая встреча завершилась также победой баскетболистов «Химок» (82:59) Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковной команды.
Следующий матч пройдет 10 мая на площадке «Астаны».
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