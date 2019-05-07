Павел Астахов: Швед на 90 процентов восстановился после травмы

- Алексей на 90 процентов восстановился после травмы, которая была у него посреди сезона, и вышел на хороший уровень. Швед показывает тот баскетбол, который от него все ждут. Всегда есть, где прибавить, но пока он лидер нашего клуба и всего российского баскетбола. Алексей приносит удовольствие своей игрой всем в России, - цитирует Астахова ТАСС.
Во вторник «Химки» дома обыграли «Астану» во втором матче 1/4 финала плей-офф со счетом 94:64. После этой игры счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковного клуба.
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 летЮношеская сборная России до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи проиграла второй матч группового этапа Евро-2019 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр. «Даше мешает лишний вес». 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