Павел Астахов: Швед на 90 процентов восстановился после травмы - Советский спорт
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07 мая 2019 23:09Баскетбол

Павел Астахов: Швед на 90 процентов восстановился после травмы

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что защитник команды Алексей Швед на 90 процентов восстановился после травмы, полученной в середине сезона.

- Алексей на 90 процентов восстановился после травмы, которая была у него посреди сезона, и вышел на хороший уровень. Швед показывает тот баскетбол, который от него все ждут. Всегда есть, где прибавить, но пока он лидер нашего клуба и всего российского баскетбола. Алексей приносит удовольствие своей игрой всем в России, - цитирует Астахова ТАСС.

Во вторник «Химки» дома обыграли «Астану» во втором матче 1/4 финала плей-офф со счетом 94:64. После этой игры счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковного клуба.

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