Римас Куртинайтис: Я доволен тем, как сейчас играет команда

- Рад победе и особенно тому, в каком стиле мы выиграли. Рад за игроков, ведь тренеру всегда приятно, когда ребята борются все сорок минут, независимо от результата. Были хорошие отрывки, были не очень, особенно сначала, но мы боролись и все, кто выходил со скамейки, сыграли в полную силу. Я доволен тем, как команда сейчас играет. Также хочу поблагодарить зрителей, которые хорошо болели. Мы всегда слышим их, сегодня поддержка была отличной, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба клуба.
Добавим, что после этой игры счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу подмосковного клуба. Следующий матч пройдет 10 мая на площадке «Астаны».
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