«Химки» одержали победу над «Астаной» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в Словакии В Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Мюнхен, Квебек, Берн, Хельсинки, Минск – пять наших побед на ЧМ (незабываемое видео!) «Советский спорт» вспоминает чемпионаты мира, которые выигрывала сборная Россия.

А один игрок улетел разводиться. Как выступали наши дрим-тим на ЧМ (спойлер – плохо!) На ЧМ в Словакии у нас собралась настоящая команда мечты. Кажется, что золото буквально в наших руках – нужно лишь немного подождать. Но мы вспомнили, как наши дрим-тим выступали раньше и ужаснулись. И пусть в этот раз такого не будет!

Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

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Испортит ли ЦСКА праздник Питеру? Все интриги 28-го тура РПЛ «Зенит» получит чемпионский кубок после матча с армейцами, которые продолжают борьбу с «Локомотивом» и «Краснодаром» за путевки в Лигу чемпионов.

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Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.