«Химки» одержали победу над «Астаной» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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10 мая 2019 16:18Баскетбол

«Химки» одержали победу над «Астаной» и вышли в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в Нур-Султане.

В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» обыграли «Астану» со счетом 88:81.

Лучшим игроком поединка стал нападающий российского клуба Джордан Мики, набравший 25 очков. У хозяев площадки отличился форвард Джей Джей О'Брайен. В его активе 17 очков.

Таким образом, «Химки» выиграли серию со счетом 3-0 и вышли в полуфинал, куда ранее пробились УНИКС и московский ЦСКА.

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