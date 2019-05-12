«Лос-Анджелес Лейкерс» возглавит Вогел - Советский спорт
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12 мая 2019 09:06БаскетболСметанникова Дарья

«Лос-Анджелес Лейкерс» возглавит Вогел

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о разрыве контракта 13 апреля.

По информации ESPN, «Лос-Анджелес» договорился с Фрэнком Вогелом о назначении на должность главного тренера команды.

Ранее 45-летний специалист рассматривался в качестве ассистента Тайрона Лю, но с ним не удалось договориться.

Вогел на протяжении восьми сезоном работал в НБА: с «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». До этого специалист работал с «Лейкерс» в качестве скаута в сезоне-2005/2006.

В нынешнем сезоне калифорнийский клуб занял десятое место в Западной конференции НБА и не смог выйти в плей-офф.

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