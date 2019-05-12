Евролига представила сюжет о ЦСКА в преддверии «Финала четырех» (видео)

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
12/05 00:00Футбол
Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
10/05 21:18Футбол
Следующая станция – Лига чемпионов. «Локомотив» не оставил шансов «Рубину»Московский «Локомотив» на своем поле разгромил казанский «Рубин» и практически обеспечил себе путевку в главный еврокубок на следующий сезон.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
10/05 23:55Хоккей
Финский ребенок уделал Канаду. Что происходит? Все крутейшие события 1-го дня ЧМ-2019Канада неожиданно проиграла финнам, США - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.
12/05 08:01Футбол
Поможет ли новый чемпион ЦСКА? Колонка Юрия ЦыбаневаСитуация перед матчем «Зенита» с ЦСКА более чем пикантная. Команда Сергея Семака оказалась в щекотливом положении…
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/05 13:00Футбол
Самый возрастной футболист планеты: Марадона – раздолбай, Платини – мафиози!Миура Кадзуеси и его футбол до гробовой доски. Мы отыскали самого возрастного профессионального футболиста планеты.
11/05 20:00Хоккей
В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
11/05 22:25Хоккей
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
10/05 22:34Футбол
Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве»Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России рассказал о травмированных футболистах, задачах до конца сезона и первом мяче Хвичи Кварацхелии.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
10/05 20:17Футбол
«Судиться по долгам смысла не вижу». Магомед Адиев о вылете «Анжи» из РПЛПосле поражения в Каспийске от «Арсенала» (0:1) махачкалинский клуб потерял шансы сохранить прописку премьер-лиге. Плачевный итог сезона прокомментировал главный тренер команды.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
11/05 19:07Футбол
Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи вернулся в большую игру!Сегодня определились оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них стал «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
11/05 18:20Футбол
Негативные высказывания Юргена Клоппа о финале ЛЕ в Баку не остались без ответаНакануне тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп негативно высказался о проведении финала Лиги Европы в Баку.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.