«Портленд» победил «Денвер» и вышел в финал Западной конференции

В седьмом матче полуфинальной серии команда из Орегона на выезде обыграла «Денвер» - 100:96.
Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков и 13 подборов набрал центровой Никола Йокич.
«Блэйзерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале Западной конференции «Портленд» сыграет с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт».
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