«Портленд» победил «Денвер» и вышел в финал Западной конференции «Портленд Трэйл Блэйзерс» стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции НБА.

В седьмом матче полуфинальной серии команда из Орегона на выезде обыграла «Денвер» - 100:96.

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков и 13 подборов набрал центровой Никола Йокич.

«Блэйзерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале Западной конференции «Портленд» сыграет с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт».