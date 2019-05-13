«Портленд» победил «Денвер» и вышел в финал Западной конференции - Советский спорт
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13 мая 2019 06:39БаскетболСпирин Дмитрий

«Портленд» победил «Денвер» и вышел в финал Западной конференции

«Портленд Трэйл Блэйзерс» стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции НБА.

В седьмом матче полуфинальной серии команда из Орегона на выезде обыграла «Денвер» - 100:96.

Самым результативным игроком в составе «Портленда» стал Си Джей Макколлум, набравший 37 очков. Дэмьен Лиллард оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов. За «Наггетс» 29 очков и 13 подборов набрал центровой Никола Йокич.

«Блэйзерс» выиграли серию со счетом 4-3. В финале Западной конференции «Портленд» сыграет с действующим чемпионом НБА «Голден Стэйт».

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