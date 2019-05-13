Бросок Леонарда принес «Торонто» победу в серии с «Филадельфией» (видео)

Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМ Швед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.

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