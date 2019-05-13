Бросок Леонарда принес «Торонто» победу в серии с «Филадельфией» (видео)

Встреча состоялась в Торонто и завершилась со счетом 92:90 в пользу хозяев.
Главным героем встречи стал лидер «Рэпторс» Кавай Леонард. Он набрал 41 очко, реализовав победный бросок одновременно с финальной сиреной.
Таким образом, «Рэпторс» выиграли серию со счетом 4-3 и теперь в финале Восточной конференции сыграют с «Милуоки».
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