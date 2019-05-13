Порзингис подрался с россиянами в Лиепае Баскетболисту предъявили претензии в связи с его обменом в «Даллас».

Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис устроил драку с россиянами в Латвии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на TMZ. Инцидент произошел в одном из баров родного города 23-летнего латвийского баскетболиста – Лиепае.

Конфликт начался из-за того, что компания выразила недовольство Порзингису в связи с его переходом из «Нью-Йорка» в «Даллас». После драки латыш был замечен с разбитым лицом и в рваной рубашке. Позже стало известно о том, что ему удалось избежать серьезных повреждений.

Отметим, что из-за восстановления после разрыва крестообразной связки форвард не сыграл ни в одном матче в нынешнем сезоне. А 31 января он был обменян в «Даллас», который занял 14-е место в Западной конференции НБА и не попал в плей-офф.

В «Нью-Йорке» Порзингис провел три сезона (2015-2018).