Источник: Билайн возглавит «Кливленд» - Советский спорт
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13 мая 2019 16:41БаскетболСметанникова Дарья

Источник: Билайн возглавит «Кливленд»

Стало известно имя нового главного тренера клуба НБА «Кливленд Кавальерс».

Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в НБА, Джон Билайн будет назначен главным тренером «Кливленда».

По информации источника, 66-летний специалист достиг договоренности о пятилетнем контракт с «Кавальерс».

Ранее Билайн никогда не работал в НБА. С 2007 года он тренировал команду Мичиганского университета.

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