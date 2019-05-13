Источник: Билайн возглавит «Кливленд»

Как сообщает ESPN со ссылкой на источник в НБА, Джон Билайн будет назначен главным тренером «Кливленда».
По информации источника, 66-летний специалист достиг договоренности о пятилетнем контракт с «Кавальерс».
Ранее Билайн никогда не работал в НБА. С 2007 года он тренировал команду Мичиганского университета.
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