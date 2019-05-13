Джордан Мики: У УНИКСа почти нет недостатков, будет очень серьезная битва

Тяжелый форвард «Химок» Джордан Мики прокомментировал предстоящую серию ½ финала плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом.
«В играх с «Астаной» мы проделали хорошую командную работу, здорово действовали в защите, показали приличный процент попаданий, – приводят «Известия» слова 24-летнего американца. – Эти игры придадут нам уверенности перед полуфинальной серией с УНИКСом.
Понимаем, что нас ждет очень серьезный соперник. У казанцев практически нет недостатков – в каждой линии у них есть по несколько качественных игроков. Предстоит очень серьезная битва».
Напомним, по итогам первого раунда плей-офф Мики вошел в символическую пятерку.
Серия УНИКС – «Химки» стартует 22 мая в Казани. В случае выхода в финал ЦСКА, который в другом полуфинале сыграет с «Зенитом», победитель серии УНИКС – «Химки» получит право сыграть в Евролиге.
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