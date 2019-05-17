Димитрис Итудис: «Реал» – это еще одна гора, на которую нам нужно вскарабкаться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался о старте «финала четырех» Евролиги в испанской Витории.
В пятницу в полуфинале ЦСКА сыграет с «Реалом», которому проиграл на этой же стадии турнира в прошлом году.
«Прежде всего, мы чувствуем гордость, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Нам повезло, нам выпала честь представлять великий клуб ЦСКА, город Москву, страну Россию. Знаем свои обязательства, ожидания болельщиков.
Каждый в команде здоров физически и в мыслях. Нам противостоит клуб с великой историей, игроками, тренерами, системой. Это еще одна гора, на которую нам предстоит вскарабкаться. Мы знаем все трудности, которые нас ждут впереди, мы настроены, решительны и готовы».
Матч ЦСКА – «Реал» пройдет 17 мая в Витории. Начало – 22:00 (мск). В другом полуфинале сыграют «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».
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