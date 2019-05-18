ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Самым результативными в составе армейцев стали защитники Серхио Родригес и Нандо де Коло, набравшие по 23 очка. У мадридского клуба больше всех очков набрал французский форвард Фабьен Козер – 18.
Стоит отметить, что в середине третьей четверти испанцы вели «+14».
В финале турнира ЦСКА сыграет против турецкого «Анадолу Эфес», который ранее обыграл «Фенербахче» (92:73).
Матч за третье место, в котором сыграют «Фенербахче» и «Реал», и финал Евролиги пройдут в воскресенье 19 мая (в 18:30 и 21:30 соответственно).
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