ЦСКА обыграл «Реал» и вышел в финал Евролиги

Самым результативными в составе армейцев стали защитники Серхио Родригес и Нандо де Коло, набравшие по 23 очка. У мадридского клуба больше всех очков набрал французский форвард Фабьен Козер – 18.

Стоит отметить, что в середине третьей четверти испанцы вели «+14».

В финале турнира ЦСКА сыграет против турецкого «Анадолу Эфес», который ранее обыграл «Фенербахче» (92:73).

Матч за третье место, в котором сыграют «Фенербахче» и «Реал», и финал Евролиги пройдут в воскресенье 19 мая (в 18:30 и 21:30 соответственно).