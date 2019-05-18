Димитрис Итудис: «Потрясающий камбэк! Поздравляю своих игроков!» Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис прокомментировал итоги полуфинала Евролиги, в котором ЦСКА выиграл у «Реала», несмотря на отставание в 14 очков по ходу матча.

– Я поздравляю свою команду. Это был мощный невероятный камбэк. Мы пытались понять, как остановить «Реал» и поставили перед командой задачу не позволять сопернику контролировать мяч в каждом моменте. Постепенно мы выровняли игру. У нас все получилось.

Добавим, что ЦСКА в финале сыграет с «Эфесом». Матч начнётся в воскресенье в 21.30.