Димитрис Итудис: «Потрясающий камбэк! Поздравляю своих игроков!»

– Я поздравляю свою команду. Это был мощный невероятный камбэк. Мы пытались понять, как остановить «Реал» и поставили перед командой задачу не позволять сопернику контролировать мяч в каждом моменте. Постепенно мы выровняли игру. У нас все получилось.
Добавим, что ЦСКА в финале сыграет с «Эфесом». Матч начнётся в воскресенье в 21.30.
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