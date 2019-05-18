Президент Евролиги: ЦСКА вырвал победу в невероятном матче - Советский спорт
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18 мая 2019 00:51Баскетбол

Президент Евролиги: ЦСКА вырвал победу в невероятном матче

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился эмоциями от полуфинального матча Евролиги между ЦСКА и «Реалом» (95:90).

- Полуфиналы получились отличными. А игра ЦСКА с «Реалом» - просто супер. ЦСКА вырвал победу в невероятном матче. Был очень атакующий баскетбол, - цитирует Бертомеу ТАСС.

Отметим, что в середине третьей четверти испанцы вели «+14».

В финале турнира, который состоится в ближайшее воскресенье, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом».

В матче за третье место, который также состоится в воскресенье, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».

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