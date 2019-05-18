ЦСКА в седьмой раз в истории вышел в финал Евролиги Московский ЦСКА победил «Реал» в полуфинале Евролиги 95:90 и в седьмой раз вышел в финал главного европейского турнира.

Армейцы пробились в финал Евролиги впервые за последние три года. Начиная с сезона-2012/13, ЦСКА только однажды смог сыграть в матче за первое место. Это произошло в 2016 году, и тогда российской команде удалось завоевать главный трофей турнира.

До этого ЦСКА дважды побеждал в золотом матче «Финала четырех» - в 2006-м, а также в 2008 году. Еще трижды армейцы проигрывали в финалах Евролиги (2007, 2009, 2012).

Чемпион России побеждал в Евролиге только с двумя тренерами: первые два раза с итальянцем Этторе Мессиной, в последний раз с греческим специалистом Димитрисом Итудисом, который работает с командой до сих пор.

Добавим, что на этот раз в финале турнира ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфесом». Этот матч начнется в воскресенье в 21.30. В матче за третье место встретятся «Реал» и «Фенербахче».