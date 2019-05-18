Пабло Ласо: Матч с ЦСКА прошел по принципу - победи или умри Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение от ЦСКА в полуфинальном матче Евролиги со счетом 90:95.

- Хочу поздравить свою команду с прекрасным сезоном в Евролиге, мы выиграли немало сложных матчей. Сегодняшний матч прошел по принципу - победи или умри. Мы очень разочарованы, но ничего плохого о своей команде сказать не могу. Мы боролись до конца, могли победить, но кое-что не получилось. Не смогли оптимально противостоять ЦСКА, который всегда, даже уступая 14 очков, может обратить игру вспять. Теперь постараемся хорошо провести финиш в испанской лиге.

Я не совсем понимаю судейские решения в последней четверти (мне их не объяснили) - нужно пересмотреть матч. По-моему, по отношению к нам поступили не очень справедливо. Это видел весь мир. Когда мы вели, очень хорошо играли в атаке и защите. Потом мы могли бы лучше противостоять броскам. Мы были близки к победе, а сейчас сели в лужу - это непросто пережить. Но наша обязанность как спортсменов - встать на ноги как можно быстрее, - передает слова Ласо «Матч ТВ».

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».