Кущенко: Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил в матче с «Реалом» Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от полуфинального матча Евролиги между ЦСКА и «Реалом» (95:90).

- Это невероятная победа и камбэк. Команда показала характер, билась до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Он до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата. ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать «Реал», игроки которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально, - приводит слова Кущенко ТАСС.

Отметим, что ЦСКА в седьмой раз в истории вышел в финал Евролиги.

В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».