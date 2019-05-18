Кущенко: Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил в матче с «Реалом»

- Это невероятная победа и камбэк. Команда показала характер, билась до конца, а Итудису можно поставить памятник за то, как он руководил. Он до конца верил в свой план на игру, терпел и добился результата. ЦСКА просто молодцы, они смогли наказать «Реал», игроки которого в четвертой четверти при каждом свистке апеллировали к арбитрам, вступали в споры и вели себя чересчур эмоционально, - приводит слова Кущенко ТАСС.
Отметим, что ЦСКА в седьмой раз в истории вышел в финал Евролиги.
В финале турнира, который состоится в воскресенье, 18 мая, ЦСКА встретится с турецким «Анадолу Эфесом». В матче за третье место, который пройдет в тот же день, между собой сыграют «Реал» и «Фенербахче».
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