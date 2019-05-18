Эванс дисквалифицирован на 2 года за нарушение антинаркотической программы НБА - Советский спорт
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18 мая 2019 09:52БаскетболСпирин Дмитрий

Эванс дисквалифицирован на 2 года за нарушение антинаркотической программы НБА

Национальная баскетбольная ассоциация дисквалифицировала атакующего защитника «Индианы Пэйсерс» Тайрика Эванса на два года за нарушение антинаркотической программы.

Контракт Эванса с «Индианой» рассчитан до конца нынешнего сезона. 1 июля 29-летний игрок станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате Тайрик набирал 10,2 очка, собирал 2,9 подбора, отдавал 2,4 результативной передачи, а также совершал 0,8 перехвата и 0,3 блок-шота за 20,3 минуты в среднем за матч.

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