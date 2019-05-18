Названы претенденты на звание MVP сезона в НБА

В список номинантов на приз вошли Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джеймс Харден («Хьюстон»). Обладатель приза будет объявлен 24 июня на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе.
В список номинантов на другие награды сезона вошли:
Лучший новичок: Деандре Эйтон («Финикс»), Лука Дончич («Даллас») и Трэй Янг («Атланта»).
Лучший шестой игрок: Монтрезл Харрелл, Луис Уильямс (оба — «Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»).
Лучший защищающийся игрок: Адетокунбо, Джордж, Руди Гобер («Юта»).
Лучший прогрессирующий игрок: Де”Аарон Фокс («Сакраменто»), Д’Анджело Расселл («Бруклин»), Паскаль Сиакам («Торонто»).
Тренер года: Майк Буденхольцер («Милуоки»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Клипперс»).
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