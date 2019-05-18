Названы претенденты на звание MVP сезона в НБА - Советский спорт
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18 мая 2019 11:28БаскетболСпирин Дмитрий

Названы претенденты на звание MVP сезона в НБА

В НБА назвали претендентов на звание самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона-2018/19.

В список номинантов на приз вошли Пол Джордж («Оклахома-Сити»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Джеймс Харден («Хьюстон»). Обладатель приза будет объявлен 24 июня на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе.

В список номинантов на другие награды сезона вошли:

Лучший новичок: Деандре Эйтон («Финикс»), Лука Дончич («Даллас») и Трэй Янг («Атланта»).

Лучший шестой игрок: Монтрезл Харрелл, Луис Уильямс (оба — «Лос-Анджелес Клипперс»), Домантас Сабонис («Индиана»).

Лучший защищающийся игрок: Адетокунбо, Джордж, Руди Гобер («Юта»).

Лучший прогрессирующий игрок: Де”Аарон Фокс («Сакраменто»), Д’Анджело Расселл («Бруклин»), Паскаль Сиакам («Торонто»).

Тренер года: Майк Буденхольцер («Милуоки»), Майкл Мэлоун («Денвер»), Док Риверс («Клипперс»).

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