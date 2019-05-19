«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» и повел в серии со счетом 3-0 - Советский спорт
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19 мая 2019 07:04БаскетболСметанникова Дарья

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» и повел в серии со счетом 3-0

«Голден Стэйт» осталось выиграть один матч, чтобы выйти в финал плей-офф НБА.

В третьем матче плей-офф НБА «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Портленд» со счетом 110:99.

Самым результативным игроком матча стал Стефен Карри, который набрал 36 очков. У «Портленда» больше всех набрал Си Джей Макколлум – 23.

Таким образом, счет в серии стал 3-0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч серии пройдет 21 мая.

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