«Реал» занял третье место в Евролиге Мадридский «Реал» переиграл «Фенербахче» в матче за третье место Евролиги (94:75).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Густаво Айон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Факундо Кампаццо: он набрал 12 очков и сделал 15 результативных передач.

Напомним, в финальном матче ЦСКА сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.