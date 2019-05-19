«Реал» занял третье место в Евролиге

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Густаво Айон, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету Факундо Кампаццо: он набрал 12 очков и сделал 15 результативных передач.
Напомним, в финальном матче ЦСКА сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени.
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