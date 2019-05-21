Улицу Далласа назовут в честь Дирка Новицки - Советский спорт
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21 мая 2019 16:37БаскетболСпирин Дмитрий

Улицу Далласа назовут в честь Дирка Новицки

В Далласе собираются назвать улицу в честь форварда «Мэверикс» Дирка Новицки, сообщает Dallas News.

Немецкий баскетболист защищал цвета «Далласа» 21 год и завершил карьеру по окончании регулярного чемпионата НБА-2018/19.

В составе «Маверикс» Новицки стал чемпионом НБА и установил несколько клубных рекордов.

Ожидается, что в честь Дирка будет названа улица рядом с домашней ареной «Далласа». Там же планируется установить статую Новицки.

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