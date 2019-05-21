Лиллард подпишет контракт с «Портлендом» на 191 миллион долларов Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в межсезонье подпишет с командой новый контракт, сообщает Yahoo Sports.

Новое соглашение будет рассчитано на 4 сезона, в то время как действующий контракт Лилларда с командой будет действовать еще два года.

За 6 сезонов Дэмиан должен заработать 191 миллион долларов.

Лиллард играет за «Портленд» с 2012 года. В завершившемся регулярном чемпионате НБА он принял участие в 80 матчах, набирая в них 25,8 очка, делая 6,9 передачи и 4,6 подбора в среднем за игру.