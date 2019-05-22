«Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки», одержав домашнюю победу - Советский спорт
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22 мая 2019 06:26БаскетболСметанникова Дарья

«Торонто» сравнял счет в серии с «Милуоки», одержав домашнюю победу

В НБА состоялся четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

«Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Милуоки Бакс» со счетом 120:102 (32:31, 33:24, 29:26, 26:21).

Кайл Лоури стал самым результативным игроком матча в составе хозяев. Он набрал 25 очков. У Кавая Леонарда 19 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 17 очков и 13 подборов.

В составе гостей дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов оформил Яннис Адетокунбо.

Счет в серии стал 2-2. Пятая игра пройдет на паркет «Милуоки» 24 мая.

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