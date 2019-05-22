Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Кейру и Новосельцев поженились в октябре 2015-го года. В настоящее время супруга футболиста ждет ребенка.
Катерина Новосельцева (Кейру) большую часть карьеры провела в «Динамо», а также выступала за петербургский «Спартак». В составе юношеской сборной России она стала чемпионкой Европы в 2008 году. По окончании сезона-2014/15 30-летняя спортсменка приняла решение завершить карьеру.
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