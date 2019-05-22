Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта» - Советский спорт
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22 мая 2019 11:18Баскетбол

Катерина Кейру станет гостем пресс-центра «Советского спорта»

Баскетболистка Катерина Кейру, супруга футболиста Ивана Новосельцева, станет сегодня гостем пресс-центра «Советского спорта».

Кейру и Новосельцев поженились в октябре 2015-го года. В настоящее время супруга футболиста ждет ребенка.

Катерина Новосельцева (Кейру) большую часть карьеры провела в «Динамо», а также выступала за петербургский «Спартак». В составе юношеской сборной России она стала чемпионкой Европы в 2008 году. По окончании сезона-2014/15 30-летняя спортсменка приняла решение завершить карьеру.

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