Тимофей Мозгов: Рад за ЦСКА, но я не являюсь поклонником армейского клуба

«В период, когда проводился Финал четырех Евролиги, я, честно говоря, много работал, но за играми следил. Отслеживал счет, не вникая в нюансы игры. Безусловно, рад за армейскую команду, хотя и не могу отнести себя к большим поклонникам ЦСКА (смеется). Во время моей карьеры в «Химках» у нас с армейцами были жаркие битвы. В любом случае, я рад успехам всего российского баскетбола и если бы, например, смоленская команда выиграла еврокубок, то я бы тоже искренне радовался», - сказал Тимофей Мозгов.
22 мая он побывал в Смоленске, где состоялся его именной турнир ТМ20 Cup.
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