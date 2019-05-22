Тимофей Мозгов: Рад за ЦСКА, но я не являюсь поклонником армейского клуба Центровой сборной России и «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов в интервью «Рабочему пути» высказал мнение о победе ЦСКА в баскетбольной Евролиге.

«В период, когда проводился Финал четырех Евролиги, я, честно говоря, много работал, но за играми следил. Отслеживал счет, не вникая в нюансы игры. Безусловно, рад за армейскую команду, хотя и не могу отнести себя к большим поклонникам ЦСКА (смеется). Во время моей карьеры в «Химках» у нас с армейцами были жаркие битвы. В любом случае, я рад успехам всего российского баскетбола и если бы, например, смоленская команда выиграла еврокубок, то я бы тоже искренне радовался», - сказал Тимофей Мозгов.

22 мая он побывал в Смоленске, где состоялся его именной турнир ТМ20 Cup.