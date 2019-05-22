Тимофей Мозгов: «Голден Стэйт» чемпионский титул не упустит

Центровой сборной России и «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов в интервью «Рабочему пути» считает, что баскетболисты «Голден Стэйт» смогут защитить чемпионский титул в этом сезоне НБА.
«Считаю, что остановить «Уорриорз» практически невозможно. Эта команда к решающим матчам набирает невероятные обороты. В Восточной конференции сейчас идет напряженная борьба за выход в финал. «Милуоки» достаточно неожиданно дважды уступил «Торонто», хотя казалось, что «Бакс» уже одной ногой в решающем матче. Плюс, после перехода Леброна Джеймса из «Кливленда» на Запад в состав «Лос-Анджелес Лейкерс», Восток сильно потерял в качестве. Поэтому мой прогноз, что «Голден Стэйт» снова возьмет чемпионский кубок», - сказал Тимофей Мозгов.
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