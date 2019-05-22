УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ Баскетболисты УНИКСа одержали победу над «Химками» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась со счетом 96:91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17) в пользу казанского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал центровой Рэймар Морган, набравший 22 очка. У «Химок» больше всех очков на свой счет записал защитник Алексей Швед (36).

Добавим, что следующая игра серии до трех побед состоится 24 мая в Казани.