УНИКС обыграл «Химки» в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ

Встреча прошла на арене «Баскет-холл» в Казани и завершилась со счетом 96:91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17) в пользу казанского клуба.
Самым результативным игроком матча в составе УНИКСа стал центровой Рэймар Морган, набравший 22 очка. У «Химок» больше всех очков на свой счет записал защитник Алексей Швед (36).
Добавим, что следующая игра серии до трех побед состоится 24 мая в Казани.
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