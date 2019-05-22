Димитрис Итудис: Вернулись к работе, и сейчас меняем чип на плей-офф Лиги ВТБ

- Мы вернулись к работе, и сейчас сменяем чип на плей-офф Лиги ВТБ. «Зенит» – качественная и мотивированная команда, но у нас тоже хватает мотивации; хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом.
Нужно продолжать борьбу. Надеюсь, наши болельщики понимают важность оставшихся матчей и придут поддержать нас, - передает слова специалиста пресс-служба московской команды.
Добавим, что первые две встречи серии до трех побед состоятся в Москве (23 и 25 мая).
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