Димитрис Итудис: Вернулись к работе, и сейчас меняем чип на плей-офф Лиги ВТБ - Советский спорт
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22 мая 2019 22:50Баскетбол

Димитрис Итудис: Вернулись к работе, и сейчас меняем чип на плей-офф Лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

- Мы вернулись к работе, и сейчас сменяем чип на плей-офф Лиги ВТБ. «Зенит» – качественная и мотивированная команда, но у нас тоже хватает мотивации; хотим показать, что являемся сильным и единым коллективом.

Нужно продолжать борьбу. Надеюсь, наши болельщики понимают важность оставшихся матчей и придут поддержать нас, - передает слова специалиста пресс-служба московской команды.

Добавим, что первые две встречи серии до трех побед состоятся в Москве (23 и 25 мая).

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