Римас Куртинайтис: У «Химок» были все шансы на победу Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвел итоги первого матча ½ финала Единой лиги ВТБ против УНИКСа (91:96).

- Мы контролировали большую часть игры и все время лидировали, но очень неудачно стартовали в четвертой четверти. Не удержали результат и тактически играли неправильно. Есть моменты, когда весь матч ты набираешь результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить.

У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвертой четверти, ее мы просто бездарно проиграли со счетом 17-32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команды бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее.

Второй момент — судейство. Не хочу жаловаться, но сегодня был неправильный баланс штрафных. В баскетболе так не бывает, чтобы УНИКС пробил 43 раза, а мы 9. В такой контактной игре это невозможно. Пусть это останется на совести судей. Мы будем двигаться дальше, - приводит слова Куртинайтиса пресс-служба «Химок».

Напомним, что вторая встреча серии до трех побед пройдет также в Казани (24 мая), после чего переместится в Химки.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

1-й матч

УНИКС – «Химки» - 96 : 91 (20:25, 23:23, 21:26, 32:17)

УНИКС: Сергеев, Морган – 22, Эджим – 4, Локетт – 4, Ндур – 13, Макколлум – 21, Понкрашов – 15, Смит – 13, Кощеев – 2, Колесников – 2.

«Химки»: Швед – 36, Тимма – 23, Крокер, Маркович – 2, Моня – 6, Зубков – 9, Дженкинс – 3, Томас – 2, Мики – 10.